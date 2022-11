Stand: 05.11.2022 15:29 Uhr Oldenburg: FDP dankt Birkner für dessen Engagement

Die FDP ist nach ihrem Ausscheiden aus dem Niedersächsischen Landtag am Sonnabend in Oldenburg zu einem Landeshauptausschuss, einem abgespeckten Landesparteitag, zusammengekommen. Der scheidende Landesvorsitzende Stephan Birkner streichelte die Seele der rund 100 Delegierten, sparte aber auch nicht mit Kritik. Es sei nicht nur das schlechte Erscheinungsbild der Berliner Ampel gewesen, das Stimmen gekostet habe, betonte Birkner. Fehler habe es auch im Niedersachsen-Wahlkampf gegeben. Es habe das eine große Thema gefehlt, mit dem die FDP überzeugen konnte. Für sein Engagement in den vergangenen Jahren erhielt Birkner von den Delegierten minutenlangen Beifall.

Weitere Informationen Nach Wahlschlappe: Gesamter FDP-Landesvorstand tritt zurück Neben Niedersachsens FDP-Chef Birkner selbst will im März das ganze Führungsgremium Platz für neue Köpfe machen. (11.10.2022)

