Stand: 29.07.2021 07:36 Uhr Oldenburg: Auto stürzt in die Haaren und versinkt

In Oldenburg ist am Mittwochabend ein Auto in die Haaren gestürzt. Der 23-jährige Fahrer hatte laut Polizei beim Abbiegen auf dem Innenstadtring stark beschleunigt und dabei die Kontrolle über den Wagen verloren. Das Auto durchbrach eine Mauer und stürzte rund drei Meter eine Böschung hinunter. Der Fahrer und sein 21-jähriger Beifahrer befreiten sich selbst aus dem Wagen, der vollständig versank und mit einem Kran geborgen werden musste.

