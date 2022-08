Stand: 05.08.2022 10:13 Uhr Oberndorf: Mutter und Vierjährige bei Unfall verletzt

Eine Mutter und ihre vierjährige Tochter sind in Oberndorf im Landkreis Cuxhaven bei einem Unfall verletzt worden. Der Wagen der 41-Jährigen prallte am Donnerstagabend in der Bahnhofstraße aus bisher unbekannter Ursache gegen einen Baum, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein anderes Fahrzeug war demnach nicht beteiligt. Durch den Aufprall wurde die Frau schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Die vierjährige Tochter erlitt leichte Verletzungen. Am Auto entstand Totalschaden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 05.08.2022 | 13:30 Uhr