Stand: 26.03.2022 11:54 Uhr Nortmoor: Feuerwehr rettet vier Kühe aus Jauchegrube

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz musste am Wochenende die Feuerwehr in Ostfriesland ausrücken: Die Einsatzkräfte haben in der Nacht von Freitag auf Sonnabend vier Kühe aus einer Jauchegrube in Nortmoor (Landkreis Leer) gerettet. Die Tiere seien auf einem Bauernhof durch den Holzboden gebrochen und in die Gülle gefallen, teilte die Polizei am Sonnabend mit. Eine Tierärztin habe die Rettung zwischen 22 und 1 Uhr morgens begleitet. Der Einsatz der Feuerwehren aus Jümme und Leer sei vorbildlich gewesen, hieß es.

