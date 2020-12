Stand: 10.12.2020 17:04 Uhr Nordwest-Krankenhaus spendet 60 Klinikbetten für Tunesien

Das Nordwest-Krankenhaus Sanderbusch (NWK) in Sande im Landkreis Friesland spendet Tunesien 60 Patientenbetten, wie die Friesland-Kliniken mitteilen. Die Klinik habe neue Betten bekommen, daher wolle sie die alten Betten spenden, anstatt sie zu verschrotten, hieß es in einer Mitteilung. Sie seien noch funktionstüchtig. Die Krankenhausbetten kommen demnach in die Küstenstadt Bizerte, in der sie dringend benötigt würden.

