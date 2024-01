Stand: 21.01.2024 13:20 Uhr Norddeicher Seehundstation päppelt 17 junge Kegelrobben auf

In der Wurfsaison 2023/24 hat die Seehundstation Norddeich bislang 17 Kegelrobben-Jungtiere aufgenommen. Mit "Miro" verzeichnete die Station am 23. Dezember den ersten Neuzugang, teilte der Leiter der Tierpflege, Tim Fetting, auf Anfrage mit. Die Zahl der in dieser Saison aufgenommenen Jungtiere liege etwa im Schnitt der Vorjahre. Allerdings seien der Sturm "Zoltan" vor Weihnachten, der wohl teils Sandbänke überspülte, und der Tourismus zum Jahreswechsel für die Jungtiere eine "unglückliche Kombination" gewesen, so Fetting. Der Nachwuchs der größten Raubtiere Deutschlands kommt von November bis Januar zur Welt. Viele Neuzugänge erwarten die Tierpfleger nun kurz vor dem Ende der Wurfsaison nicht mehr.

Weitere Informationen Zahl der Kegelrobben im Wattenmeer steigt weiter In den vergangenen fünf Jahren wuchs dort die Zahl der jungen Kegelrobben jährlich um durchschnittlich 13 Prozent. (03.07.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min