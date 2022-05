Norddeich-Mole: Bahn führt Gespräche wegen Neun-Euro-Ticket Stand: 27.05.2022 14:48 Uhr Wenige Tage vor dem Start des Neun-Euro-Tickets sind Fragen zum Geltungsbereich offen: Auf bundesweit acht IC-Verbindungen gilt das Ticket bisher nicht. Darunter ist die Strecke Bremen-Norddeich-Mole.

Das Neun-Euro-Ticket gilt nicht auf einigen Intercity-Abschnitten, auf denen Fahrgäste mit anderen Nahverkehrsfahrkarten zusteigen dürfen, das hat die Bahn am Freitag verdeutlicht. Bei Kunden hatte die Regelung in den vergangenen Tagen zu Verwirrung geführt. Nun hat die Bahn verkündet, dass diese Fernverkehrszüge in der Reiseauskunft neben der IC- mit einer Regionalzug-Kennzeichnung ausgewiesen werden. Dabei stehe der Hinweis "9-EUR-Ticket nicht gültig", sagte ein Sprecher.

Acht Strecken sind betroffen

Eine der betroffenen Verbindungen ist die Strecke zwischen Bremen und Norddeich-Mole. Außerdem sind die Intercity-Verbindungen Elsterwerda-Berlin, Berlin-Prenzlau, Potsdam-Berlin-Cottbus, Dillenburg-Letmathe, Erfurt-Gera und Stuttgart-Konstanz betroffen. Für sie gibt es Vereinbarungen mit den Ländern, dass Fahrgäste mit Nahverkehrsticket diese IC nutzen dürfen; die Länder leisten dafür eine Kompensation an die Bahn.

Noch keine Lösung für Norddeich-Mole gefunden

Für die sogenannte Gäubahn von Stuttgart zum Bodensee haben sich das Land Baden-Württemberg und die Bahn am Mittwoch darauf verständigt, dass in den Zügen auf diesem IC-Abschnitt auch das Neun-Euro-Ticket akzeptiert wird. "Mit anderen Ländern laufen die Gespräche noch", teilte die Bahn mit. Mit dem Aktionsticket können Fahrgäste von Mittwoch an für einen Monat bundesweit den Nahverkehr nutzen. Die Aktion läuft bis einschließlich August.

