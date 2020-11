Niedersachsen-Hotspot Cloppenburg: Weil macht sich ein Bild Stand: 04.11.2020 18:23 Uhr Der Landkreis Cloppenburg hat seit Wochen hohe Corona-Inzidenzzahlen. Am Mittwoch lag der Wert bei mehr als 300. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat sich vor Ort ein Bild gemacht.

Der Ministerpräsident traf sich im Cloppenburger Kreishaus mit Politikern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Gesundheitsamtes und lokaler Krankenhäuser. Landrat Johann Wimberg (CDU) sagte gegenüber Weil, man arbeite an der Belastungsgrenze. Weil zollte den Arbeitskräften der Kommune und des Gesundheitswesens seinen Respekt. Er mahnte erneut, die Situation nicht auf die leichte Schulter zu nehmen und so Kapazitäten der Kliniken zu schützen.

Verwaltungskräfte unterstützen bei Nachverfolgung

Weil versprach personelle Unterstützung. In der kommenden Woche werden die ersten rund 400 niedersächsischen Verwaltungskräfte umverteilt und landesweit in der Bekämpfung der Corona-Pandemie eingesetzt. Später folgen bis zu 1.000 weitere Behördenmitarbeiter. Sie sollen vor allem in der Nachverfolgung von Corona-Kontakten eingesetzt werden.

Fleischindustrie und Freikirchen Corona-Treiber?

In Norddeutschland ist Cloppenburg der erste Landkreis, der die 300er-Inzidenz gerissen hat. Weil sagte gegenüber NDR 1 Niedersachsen, das dieser Umstand in der Struktur der Region begründet sei. Unter anderem gebe es eine starke Fleischindustrie mit vielen Werkvertragsarbeitern sowie starke kirchliche Aktivitäten.

