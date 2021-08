Stand: 21.08.2021 13:41 Uhr Niederländischer Kleinbus mit Fußballjungs verunglückt

Ein niederländischer Kleinbus mit acht zehnjährigen Fußballspielern ist auf der Autobahn 1 bei Harpstedt (Landkreis Oldenburg) mit einem Auto zusammengestoßen. Die Kinder und die beiden beteiligten Fahrer blieben aber unverletzt, wie die Polizei am Sonnabend mitteilte. Die Fußballjungs waren auf dem Rückweg von einem Turnier. Am Steuer ihres Kleinbusses saß ein 19-Jähriger. Er stoppte am Freitagabend den Bus auf dem Standstreifen. Beim Wiedereinfädeln übersah er laut Polizei den Wagen eines 36-jährigen Fahrers aus Hamburg, es kam zu einem seitlichen Zusammenstoß. Der 19-Jährige machte bei der Polizei keine Angaben, warum er an der Stelle gehalten hatte. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Kinder wurden in anderen Fahrzeugen weitertransportiert.

