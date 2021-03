Stand: 11.03.2021 15:45 Uhr Neun Millionen Euro mit Drogengeschäften verdient?

Am Landgericht Bremen müssen sich seit Donnerstag zwei 33 und 39 Jahre alte Männer wegen Drogengeschäften verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden vor, zwischen Dezember 2018 und August 2020 in 36 Fällen Kokain und Marihuana in Bremen und Umgebung sowie in Hamburg verkauft zu haben. Dabei sollen sie mehr als neun Millionen Euro erwirtschaftet haben. Die Drogen wurden teils aus den Niederlanden oder aus Spanien nach Deutschland gebracht.

