Stand: 10.06.2022 10:03 Uhr Neun Leichtverletzte bei Unfall auf Landstraße bei Cappeln

Bei einem Unfall im Landkreis Cloppenburg sind am Freitagmorgen neun Menschen leicht verletzt worden, das teilte ein Sprecher der Polizei mit. Laut Polizei wollte ein mit neun Erntehelfern besetzter Kleinbus einen Trecker überholen. In diesem Moment setzte der Treckerfahrer jedoch zum Abbiegen auf einen Feldweg an. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Die Straße bei Cappeln war wegen des Unfalls zeitweise blockiert.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 10.06.2022 | 13:30 Uhr