Stand: 25.08.2021 10:10 Uhr Nach sechs Jahren: "Gorch Fock" verlässt Werft

Das sanierte Segelschulschiff "Gorch Fock" soll am 1. September die Lürssen Werft in Bremen verlassen. Diesen Termin bestätigte ein Sprecher der Marine dem NDR in Niedersachsen. In der Weser will die Mannschaft den neuen Motor des Dreimasters und andere Aggregate testen. Am Tag darauf soll das Schiff in Wilhelmshaven einlaufen. Die Arbeiten an dem Schiff hatten sich immer wieder verzögert. Fast sechs Jahre hat das Sanieren gedauert. Die Kosten stiegen in der Zeit von zehn Millionen auf 135 Millionen Euro. Aktuell klagen Umweltschützer gegen eine vermeintliche Verwendung illegaler Tropenhölzer bei der Sanierung. Ende September soll die Gorch Fock der Marine übergeben werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 25.08.2021 | 13:30 Uhr