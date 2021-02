Nach Todesfällen in Emsteker Heim: Ursache weiter unklar Stand: 17.02.2021 16:55 Uhr In einem Seniorenwohnheim in Emstek (Landkreis Cloppenburg) sind fünf Bewohner im Alter zwischen 78 und 97 Jahren nach einer Corona-Infektion gestorben. Sie waren zuvor gegen das Virus geimpft worden.

Für eine Beurteilung der Todesursache sei es zu früh, sagte ein Landkreissprecher. Das regionale Gesundheitsamt prüfe die Aufklärung und hole dazu die benötigten Dokumente ein. Die Leichenschauscheine lägen noch nicht vor, so der Sprecher weiter. "Sie wurden vom zuständigen Standesamt angefordert. Somit konnte eine Prüfung durch den Amtsarzt noch nicht erfolgen." Landrat Johann Wimberg (CDU) erwarte eine umfassende Untersuchung der Todesfälle.

18 infizierte Bewohner und Mitarbeiter

Am Dienstag und Mittwoch seien PCR-Reihentests in der Einrichtung gemacht worden. "Sollten darunter positive Tests sein, werden diese zum Landesgesundheitsamt nach Hannover geschickt, um sie auf Mutationen zu prüfen", sagte der Sprecher. In dem Stammhaus des Emsteker Senioren- und Pflegeheims waren Anfang Februar 18 Bewohner und Mitarbeiter positiv auf Corona getestet worden, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Bewohner und Mitarbeiter hatten am 18. und 19 Januar die Zweitimpfung erhalten.

