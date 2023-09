Stand: 23.09.2023 14:35 Uhr Nach Schiffbrand: "Fremantle Highway" liegt nun in Rotterdam

Am Samstag ist der schwer beschädigte Autofrachter "Fremantle Highway" im Hafen von Rotterdam angekommen. Er soll wieder fahrbereit gemacht werden. Laut Experten kann das vier bis fünf Monate dauern. Was danach mit dem Schiff geschehen wird, ist unklar. Der Frachter soll gründlich inspiziert werden. Die Fachleute erhoffen sich davon Hinweise auf die bislang ungeklärte Brandursache. Auf dem Frachter war in der Nacht zum 26. Juli unweit der Nordsee-Insel Ameland ein Feuer ausgebrochen. Bei der Evakuierung kam ein Mensch ums Leben, 22 Besatzungsmitglieder wurden verletzt.

