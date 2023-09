Stand: 21.09.2023 17:03 Uhr Nach Brand: "Fremantle Highway" ist unterwegs nach Rotterdam

Der Autofrachter "Fremantle Highway" ist auf dem Weg nach Rotterdam. Die Schleppaktion aus dem Hafen von Eemshaven startete am Donnerstagnachmittag. Am Samstag soll der im Juli bei einem Brand schwer beschädigte Autofrachter in Rotterdam ankommen. Dort soll es gründlich untersucht und teilweise demontiert werden. Dies kann laut einem Sprecher des maritimen Dienstleisters Koole Constructors mehrere Monate dauern. Ob das Schiff abgewrackt oder saniert wird, ist nicht klar. "Was nicht beschädigt ist, wird für einen möglichen späteren Wiederaufbau aufbewahrt", sagte der Sprecher. Ziel sei es, die Schäden zu beseitigen, den Rest zu reparieren und das Schiff wieder fahrbereit zu machen. An Bord der "Fremantle Highway" sind weiterhin zahlreiche Autos, die bislang nicht geborgen werden konnten. Diese sind einem Bericht des niederländische Fernsehsenders RTV Noord zufolge bei dem Feuer zum Teil mit dem Schiffskörper verschmolzen. Wie viele Autos noch an Bord sind, ist unklar. Zunächst war von rund 2.800 die Rede, am Donnerstag wurde im niederländischen TV eine Zahl von etwa 900 genannt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 21.09.2023 | 15:00 Uhr