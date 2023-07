"Fremantle Highway": Löschen von Schiffsbränden extrem schwierig Stand: 28.07.2023 08:03 Uhr Die Löscharbeiten am Autofrachter "Fremantle Highway", der vor der niederländischen Küste brennt, gestalten sich sehr schwierig. Heiße Luft und Rauchgase könnten kaum abziehen.

von Philipp Schaper

Das sagte der Leiter der Spezialeinsatzgruppe Schiffssicherung der Hamburger Feuerwehr Dirk Flocke. Zudem habe das Metall des Schiffes eine hohe Wärmeleitfähigkeit. Zwar habe die Besatzung an Bord eine kleine Brandschutzausbildung - bei der zur Verfügung stehenden Ausrüstung habe sie aber nur bei Entstehungsbränden eine Chance, erfolgreich zu löschen. Ein weiteres Problem sei die Ladung: Da die Autos dicht an dicht stehen, könne man nicht zum Brandherd vordringen. "Es ist immer sehr eng und sehr heiß," sagt Flocke.

Durch zu viel Löschwasser könne das Schiff sinken

Am Donnerstag lag über der "Fremantle Highway" dichter Rauch, Flammen schlugen aus dem Rumpf. Aufgrund der großen Hitze können Retter nicht einfach an Deck gehen. Laut niederländischer Küstenwache sei dies aber notwendig, um einen sicheren Löschangriff zu starten. Inzwischen haben die Retter Versuche eingestellt, das Schiff von außen zu kühlen. Das Kühlen sollte die Festigkeit des Stahls so weit wie möglich erhalten. Allerdings müsse verhindert werden, dass unnötig viel Wasser an Bord gelange, heißt es auf der Homepage der Küstenwache. Würden die Bergungsschiffe und Schlepper Wasser in den Frachter schießen, könnte das Schiff sinken. "Wir können nichts weiter tun als zuschauen, wie sich das mit dem Feuer weiter entwickelt", sagte der Sprecher der Wasserbehörde, Edwin de Feijter am Donnerstag. Der niederländischen Küstenwache zufolge könnte der Frachter noch tagelang brennen. Würde das Schiff sinken, könnte sich das verheerend auf die Meer und Küsten auswirken - befürchtet wird dann eine Umweltkatastrophe.

Experte: Intervention von außen unmöglich

Uwe-Peter Schieder bestätigt das. Der Experte für Seeschifffahrt beim Gesamtverband Deutscher Versicherer in Hamburg sagte dem NDR Niedersachsen, dass die Brandlast zu hoch sei, um zu intervenieren. "Von außen können sie kaum unterstützen. Wenn es erstmal brennt auf einem Autotransporter, dann ist guter Rat teuer. Die Schiffe haben ein Problem, sie werden alt - 20, 25 Jahre. Und die Löschsysteme sind von vor 10, 15, 20 Jahren", sagte Schieder.

Frachter hat tausend Autos mehr geladen als bekannt

Die Brandursache ist unklar. Laut dem Funkverkehr der Rettungskräfte aus der Nacht zu Mittwoch fing offenbar eines von rund zwei Dutzend geladenen E-Autos Feuer. Für den Sicherheitsexperten Schieder ist die Art des Motors unerheblich. "Ob es Elektro-Autos sind oder normale Verbrenner, ist nicht so fürchterlich relevant. Die Brandlast ist nahezu dieselbe. Sie brennen nur anders", sagte Schieder dem NDR. Nach jüngsten Informationen hat der Frachter 3.783 Autos an Bord. Die niederländische Küstenwache hatte zuvor von 2.857 Autos gesprochen.

Weitere Informationen Risiko Schiffsbrand: Wie gefährlich sind E-Autos auf Fähren? Das Feuer auf einem Frachter in der Nordsee hat die Debatte um Gefahren durch E-Autos auf Schiffen neu entfacht. mehr

Löschversuche der Crew blieben erfolglos

Zunächst hatte die 23-köpfige Crew der "Fremantle Highway" versucht, das Feuer zu bekämpfen. Weil sich der Brand sehr schnell ausgebreitet hatte, mussten die Seeleute die Rettungsmaßnahmen abbrechen und das Schiff verlassen. Einige sprangen aus mehr als 30 Metern Höhe in die Nordsee. Hubschrauber evakuierten den Großteil der Crew. Die "Fremantle Highway" hat bereits Schlagseite erlitten. Ein Schlepper stabilisiert den Frachter mit einem Tross und verhindert ein Abdriften des 200 Meter langen Transporters.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 27.07.2023 | 12:00 Uhr