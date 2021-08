Stand: 13.08.2021 18:59 Uhr Nach Mastbruch: Feuerwehr rettet Segler in Bad Bederkesa

Die Feuerwehr hat am Freitag zwei Segler vom See in Bad Bederkesa (Landkreis Cuxhaven) gerettet. Zuvor war der Mast des Bootes gebrochen. Um den Mann und die Frau von dem Havaristen zu bergen, setzten die Helfer ein Rettungsboot ein. Beide blieben unverletzt. Wegen Windes und starker Strömungen hätten die Segler den Rückweg zum Ufer nicht mehr aus eigener Kraft geschafft, hieß es. Die Feuerwehr schleppte das beschädigte Boot zum nächsten Anleger. Der See hat eine Wasserfläche von 2,15 Quadratkilometern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 14.08.2021 | 07:00 Uhr