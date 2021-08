Stand: 16.08.2019 15:36 Uhr Nach Kirchenbrand: Experten restaurieren Orgel

Nach dem Brand in der mittelalterlichen Kirche in Brake (Landkreis Wesermarsch) haben Experten die Arp-Schnitger-Orgel ausgebaut und untersucht. Das Instrument habe einen Löschwasserschaden erlitten, könne aber gerettet werden, sagte Pfarrer Dirk Jährig NDR 1 Niedersachsen. Wie lange es allerdings dauern werde, bis die Arp-Schnitger-Orgel wieder spielbereit ist, sei unklar. Ein Orgelbauer hat das Instrument in einer Lagerhalle in seine Einzelteile zerlegt und reinigt die von Ruß und Löschwasser verschmutzen Pfeifen.

Kirche sammelt Spenden für Sanierung

Seit rund zwei Wochen wird die Taufkirche von Arp-Schnitger in Brake saniert. Der abgebrannte Dachstuhl wird erneuert, im Inneren werden Wände und Böden sowie das Inventar getrocknet. Das Feuer hatte Anfang Juli einen Schaden von rund einer halben Million Euro verursacht. Um Spenden zu sammeln, veranstaltet das Bahn-Sozialwerk Orchester am Freitagabend ein Benefizkonzert vor der Kirche. Es werde wohl zwei Jahre dauern, bis es in der historischen Kirche wieder einen Gottesdienst geben könne, sagte ein Sprecher der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde NDR 1 Niedersachsen.

