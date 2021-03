Nach Corona-Infektionen: Kreuzfahrtschiff startet Probefahrt Stand: 13.03.2021 15:35 Uhr Mehrere Mitarbeitende waren auf dem Kreuzfahrtschiff "Odyssey of the Seas" positiv auf Corona getestet worden. Nun soll das Schiff am Sonntagabend von Bremerhaven aus zu einer Probefahrt aufbrechen.

Die Probefahrt des neuen Schiffs der Papenburger Meyer Werft sei möglich, weil man eine Verbreitung des Coronavirus an Bord verhindert habe, teilte Projektleiter Thorsten Kroes am Sonnabend mit. Die Werft hat nach eigenen Angaben ein Sicherheitskonzept mit umfangreichen Schutzmaßnahmen umgesetzt. Die mehreren Hundert Menschen an Bord würden täglich per Schnelltest getestet. Neue Personen dürften nur an Bord gehen, wenn sie einen PCR-Test vorlegen könnten, der nicht älter als 48 Stunden ist. Darüber hinaus kümmere sich an Bord eine Task Force darum, kurzfristig weitere Maßnahmen auszuarbeiten und umzusetzen. Ziel sei es, die Anzahl an Kontaktpersonen noch weiter zu reduzieren.

Videos 2 Min Corona kompakt: Weitere Infizierte auf "Odyssey of the Seas" Die sieben Mitarbeiter des Kreuzfahrtschiffs befinden sich in Isolation. Und: Sonderausschuss tagt zur Corona-Krise. (08.03.3021) 2 Min

Betroffene frühzeitig isoliert

Die Corona-Infektionen auf der "Odyssey" waren nach der Ems-Überführung des Schiffs Ende Februar entdeckt worden. Bei zwei Arbeitern wurden Corona-Infektionen festgestellt, wie ein Sprecher der Meyer-Werft sagte. Etwa zwei Dutzend Mitarbeitende seien daraufhin als Kontaktpersonen in Quarantäne gekommen. Unter diesen wurden in der Folge sieben weitere Infektionen festgestellt. Weil die Infizierten rasch isoliert worden waren, hatte der Hafenärztliche Dienst in Bremerhaven das Schiff aber am Montag wieder freigegeben - und die verbliebenen rund 1.000 Arbeitenden und Crewmitglieder dürfen seitdem das Schiff wieder verlassen.

Auslieferung an Werft in "wenigen Wochen"

Bei ihrer Probefahrt soll die "Odyssey of the Seas" auf der Nordsee ein Testprogramm samt technischer und nautischer Erprobungen absolvieren. Dazu seien in den vergangenen Tagen weitere Mitarbeitende sowie benötigtes Material an Bord gekommen, teilte die Meyer Werft mit. Nach Abschluss der Fahrt soll der Luxusliner wieder nach Bremerhaven zurückkehren. In "wenigen Wochen" soll das Schiff dann an die Reederei Royal Caribbean ausgeliefert werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 14.03.2021 | 15:00 Uhr