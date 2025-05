Stand: 12.05.2025 16:21 Uhr Mitten in der Nacht: Einbrecher wecken Seniorin und rauben sie aus

Drei Unbekannte sind in der Nacht zu Samstag in das Haus einer Seniorin in Syke (Landkreis Diepholz) eingebrochen und haben sie ausgeraubt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei brachen die Einbrecher ein Fenster auf und stiegen so in das Haus ein. Sie rissen die allein lebende Frau aus dem Schlaf und forderten sie auf, den Tresorschlüssel herauszugeben. Anschließend schlossen sie die 88-Jährige in ihrem Schlafzimmer ein und plünderten den Tresor, wie die Polizei mitteilte. Mit Schmuck in noch unbekannter Höhe seien die Einbrecher schließlich verschwunden. Die Seniorin kletterte durch das Schlafzimmerfenster und flüchtete zu Nachbarn. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer (05441) 97 10 zu melden.

