Nach Corona-Impfung: Auricher Klinikchef drohen Konsequenzen Stand: 04.02.2021 15:17 Uhr Im Klinikverbund Aurich-Emden-Norden haben sich Teile der Geschäftsleitung gegen Corona impfen lassen, während Pflegepersonal auf den Impfstoff warten muss. Der Aufsichtsrat berät über Konsequenzen.

In der Kritik steht vor allem Geschäftsführer Claus Eppmann, der bereits Anfang Januar geimpft wurde. Wie NDR 1 Niedersachsen unter Berufung auf politische Kreise berichtet, könnte es für ihn eng werden. "Die Bevölkerung und die Mitarbeiterschaft müssen auf den ordnungsgemäßen Ablauf der Impfungen vertrauen können", teilten der Aufsichtsratsvorsitzende und Auricher Landrat Olaf Meinen sowie sein Stellvertreter, der Emder Oberbürgermeister Tim Kruithoff (beide parteilos), in einer gemeinsamen Stellungnahme am Donnerstag mit. Ein externer Gutachter soll eingeschaltet werden, um die Vorfälle lückenlos aufzuklären. Nach Informationen des NDR will zudem ein Ex-Polizist aus dem Ammerland gegen Eppmann Strafanzeige wegen Vorteilsnahme stellen. Es sei unerträglich, dass viele Rettungs- und Pflegekräfte sowie Polizisten ungeimpft im Einsatz seien und ein Geschäftsführer drängele sich vor, sagte der Mann im Gespräch mit dem NDR.

Auch Tochter der Impfbeauftragten geimpft

Nachdem am 9. Januar in Aurich die ersten Ärzte und Pfleger geimpft worden waren, sollen insgesamt 38 Impfdosen übrig geblieben sein. Die gingen offenbar nicht nur an die Geschäftsführung, sondern unter anderem auch an die Impfbeauftragte der Klinik und deren Tochter, die gelegentlich in dem Krankenhaus jobbt. Alles Menschen, die eigentlich noch nicht impfberechtigt sind. Von den 2.500 Mitarbeitenden der Kliniken Aurich, Emden und Norden sind dagegen bislang erst knapp 400 geimpft.

Klinikverbund rechtfertigt sich

Der Klinikverbund teilte in einer Stellungnahme mit, dass kurzfristig verfügbare Mitarbeitende aus dem Verwaltungsbereich der Kliniken geimpft worden seien, weil beim Impfstart in den Häusern Anfang Januar am Ende des ersten Tages noch Impfdosen übrig waren. "Dies taten wir, um den kostbaren Impfstoff nicht entsorgen zu müssen", so der Verbund. Die Impfungen hätten nicht zur Folge gehabt, dass impfwilliges Pflege- oder Ärztepersonal nicht geimpft wurde, hieß es.

Eppmann räumt Fehler ein

Der Klinikchef selbst entschuldigte sich am Mittwoch für sein Verhalten. "Zu keinem Zeitpunkt habe ich beabsichtigt, mir aufgrund meiner Funktion oder Position im Unternehmen einen persönlichen Vorteil zu verschaffen, auch wollte ich keiner Mitarbeiterin und keinem Mitarbeiter etwas wegnehmen oder vorenthalten", schrieb Eppmann in einem offenen Brief. "Dass dieser Eindruck jetzt entstanden ist, bedauere ich zutiefst."

Klinik-Leiter: Keinen Einfluss genommen

Eppmann erklärte zudem, er habe keinerlei Einfluss auf die Mitarbeitenden des krankenhauseigenen Impfteams genommen. Gleichzeitig nahm er das Impfteam in Schutz, keine falsche Entscheidung getroffen zu haben, ihn zum Termin einzuladen. Es sei allein seine Entscheidung gewesen, die Einladung anzunehmen. "Dieser Entschluss war falsch", schrieb Eppmann. Nach NDR Informationen soll er gerade beim Einkaufen in Norden gewesen, als ihm telefonisch die Impfung angeboten wurde. Daraufhin sei er dann in die Klinik nach Aurich gefahren.

Haussegen hängt schief

Es sei ein schlechtes Zeichen, dass die Geschäftsführer bei den angeblichen Resten des Impfstoffes zuschlugen und dieser nicht an das medizinische Personal ging, sagten Beschäftigte. Offiziell äußern möchte sich aber niemand, auch nicht der Betriebsrat. Die Geschäftsführer haben einen Brief an die Beschäftigten geschickt. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, warnen sie darin davor, Namen, die auf den Impflisten stehen, an die Medien weiterzuleiten.

Ähnlicher Fall am Klinikum Wittmund

Ein Einzelfall ist das offenbar nicht: Auch im Klinikum Wittmund hat sich der Geschäftsführer bereits gegen Corona impfen lassen. Er könne darin keinen Fehler sehen, sagte er gegenüber NDR 1 Niedersachsen. Als der Anruf kam, dass noch fünf Impfdosen übrig sind, sei die Alternative gewesen, sich impfen zu lassen oder diese wegzuwerfen, so der Geschäftsführer. Das sehen die Pflegekräfte offenbar anders. Eine Krankenschwester sagte dem NDR: "Er hätte auch zu uns nach oben kommen können, wir hätten es genommen." Vielleicht wäre dann der Corona-Ausbruch der vergangenen Tage in der Klinik nicht so schlimm gewesen, spekulierte die Frau. Nach fast 40 Fällen in der Belegschaft hatte das Krankenhaus tagelang schließen müssen.

Landkreis will Verteilung ändern

Der Landkreis Wittmund hat an dem Ablauf grundsätzlich nichts auszusetzen. Die Impfkampagne sei beendet gewesen und der Rest des Impfstoffes an die gegangen, die noch da waren, hieß es. Das seien in diesem Fall fünf Verwaltungsbeschäftigte der Klinik gewesen. Sollte künftig mal was über sein, hat der Landkreis allerdings eine neue Marschroute: Dann soll der Impfstoff an Mitarbeitende von Pflegediensten, Arztpraxen und an die Polizei gehen.

Konsequenzen für unrechtmäßige Impfung gefordert

Die Niedersächsische Krankenhausgesellschaft erklärte, keine Einzelfälle beurteilen zu können. Aber die Krankenhäuser in Niedersachsen seien bemüht, das Klinikpersonal, das einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt ist, vorrangig und schnellstmöglich zu impfen. Die Gewerkschaft ver.di erklärte, man erwarte, dass der Impfstoff nur an Pfleger und Ärzte ausgegeben wird. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz hat unterdessen strafrechtliche Konsequenzen für Menschen gefordert, die sich unrechtmäßig Zugang zur Corona-Impfung verschaffen. Die neue Impfverordnung sollte dies regeln.

