Stand: 07.05.2025 17:47 Uhr Gruppe aus Oldenburg startet 430-Kilometer-Tour auf dem SUP

Vier Stand-Up-Paddler aus Oldenburg sind am Mittwoch zu einer besonderen Tour aufgebrochen: In 100 Stunden wollen sie die Weser mit einem über fünf Meter langen SUP-Board abfahren - von Hann. Münden (Landkreis Göttingen) bis Bremerhaven. Das sind rund 430 Kilometer. Für jeden zurückgelegten Kilometer sammeln die Sportler Spenden für das Kinderhospiz Löwenherz in Syke (Landkreis Diepholz). "Wir planen etwa 80 bis 100 Kilometer pro Tag", sagte Initiator Matthias Buse dem NDR Niedersachsen. Teilweise wollen sie sogar auf dem Vierer-Board überachten - mit Biwak-Zelt und in Etappen. Unterwegs wechseln sich die Paddler eigenen Angaben zufolge im Rotationsprinzip ab. Am Sonntag wollen sie in Bremerhaven ankommen.

Weitere Informationen 5 Min Mein Lieblingsplatz: Das Kinder- und Jugendhospiz in Syke Jens Hannekun arbeitet in einem Begleiterteam des Kinderhospizes Löwenherz - für ihn ein ganz besonderer Ort. 5 Min

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 07.05.2025 | 15:00 Uhr