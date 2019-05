Stand: 09.05.2019 19:44 Uhr

Mysteriöse Klumpen stranden auch auf Baltrum

Sie sind schwarz-braun, hart und sollen streng riechen: Die Klumpen, die seit Sonntag auf der Nordseeinsel Norderney angeschwemmt wurden, haben nun auch die Nachbarinsel Baltrum erreicht. Das rätselhafte Material sei am Südstrand der Insel aufgetaucht, teilte der Sprecher des Landkreises Aurich am Donnerstag mit.

Identische Haufen auf beiden Inseln

Am Sonntag waren die Haufen zunächst auf Norderney entdeckt worden. "Die Klumpen auf Norderney und Baltrum sind identisch", sagte der Sprecher weiter. Somit müsse keine neue Probe der Klumpen vom Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) auf Baltrum genommen werden.

Noch keine Ergebnisse am Donnerstag

Die Proben, die am Mittwoch vom NLWKN auf Norderney gesammelt wurden, werden weiter vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie in Hamburg analysiert. Anders als zunächst erhofft gab es am Donnerstag aber noch keine Ergebnisse.

Wohl keine Gefahr für Mensch, Tier und Umwelt

Liegen diese vor, wird dem Sprecher zufolge die Untere Wasserbehörde des Landkreises Aurich die Reinigungsarbeiten gemeinsam mit dem Land Niedersachsen als Eigentümer der Strände, der Stadt Norderney und der Inselgemeinde Baltrum koordinieren. Gegebenenfalls werde auch die Nationalparkverwaltung mit einbezogen, um die Belange des Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer zu berücksichtigen. Die Wasserschutzpolizei kümmere sich darum, die Ursache der Verunreinigung zu klären. "Wir gehen nicht von einer Gefahr für Menschen, Tiere und Umwelt aus", erklärte NLWKN-Sprecher Carsten Lippe.

