Stand: 16.04.2021 09:55 Uhr Mutmaßlicher Corona-Leugner: Polizei durchsucht Arztpraxis

Die Polizei hat eine Arztpraxis in Westoverledingen in Ostfriesland durchsucht. Das hat die Staatsanwaltschaft Aurich betätigt. Der Verdacht: Der Arzt soll im größeren Stil Attests ausgestellt haben, die unberechtigterweise von der Maskenpflicht befreien. Die Staatsanwaltschaft ermittele schon seit Längerem gegen den Mediziner. Er gehöre zu einer größeren Gruppe ostfriesischer Ärzte, die mehrfach auf sogenannten Querdenker-Demos aufgetreten waren und das Coronavirus verharmlost haben sollen. Was die Polizei beschlagnahmt hat, konnte die Sprecherin nicht sagen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 16.04.2021 | 08:30 Uhr