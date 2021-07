Moormerland: Arzt impft 250 Kinder und Jugendliche Stand: 07.07.2021 16:28 Uhr Ein Mediziner in Moormerland hat am Mittwoch Kinder und Jugendliche ab dem Alter von zwölf Jahren geimpft. In kurzer Zeit seien die 250 Termine gebucht gewesen, sagt der Mediziner.

So viele Impfdosen des Biotech-Vakzins hat Carsten Brinkmann für seine drei Praxen im Landkreis Leer zusammen bestellt. Dass die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt, nur vorerkrankte Kinder und Jugendliche in dem Alter zu impfen, nimmt Brinkmann zur Kenntnis. Er schätzt die möglichen medizinischen Risiken gering ein. Ihm gehe es um die psychosozialen Konsequenzen. "Der Unterricht fällt aus, sie können an bestimmten Sportveranstaltungen nicht teilnehmen. Sie werden eingeschränkt in ihrer Entwicklung", sagt Brinkmann. "Wir haben jetzt schon doppelt so viele Schulabbrecher wie vor Corona. Und das geht so nicht weiter."

"Damit ich kein Corona kriege und andere nicht anstecke"

Luca Leon aus Holtland ist einer der jungen Menschen, die zum Impfen in die Praxis gekommen sind. Warum er das macht? "Damit ich kein Corona kriege und andere nicht anstecke", sagt der 13-Jährige dem NDR in Niedersachsen. "Luca hatte gestern ein Termin im Impfzentrum, da haben sie ihn weggeschickt", erklärt sein Vater. "Die kriegen Termine und dann werden sie im Impfzentrum nicht geimpft, eine Frechheit", meint er.

Impfzentren halten sich an Stiko-Empfehlung

Dass Impfzentren Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren weggeschickt haben, kam zuletzt häufiger vor. Die Einrichtungen halten sich dabei an die Empfehlung der Stiko, eben nur jungen Menschen mit Vorerkrankung den Impfstoff zu verabreichen. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) ist verärgert über die fehlende Empfehlung für Kinder. Seiner Meinung nach wäre die Impfung das wichtigste Mittel, um der Delta-Variante und der Gefahr eines Wiederanstiegs des Infektionsgeschehens zu begegnen und einen sicheren Schulbetrieb zu gewährleisten, sagte er jüngst. Dafür gab es Kritik von der FDP-Fraktion im niedersächsischen Landtag. "Wir fordern Sie ausdrücklich auf, hier Zurückhaltung zu üben und das zu respektieren, was dort entschieden oder empfohlen wird", sagte der Fraktionsvorsitzende Stefan Birkner.

