Modellprojekt in Dangast: "Watt En Schlick"-Festival beginnt Stand: 30.07.2021 07:56 Uhr Während viele Festivals in Niedersachsen auch in diesem zweiten Corona-Sommer nicht stattfinden, haben die "Watt En Schlick"-Verantwortlichen ihr Fest für dieses Wochenende auf die Beine gestellt.

Bis zu 6.000 Menschen werden am Strand von Dangast im Landkreis Friesland erwartet. Allerdings kommen sie nicht auf einmal, sondern auf alle drei Tage verteilt. Heute Nachmittag geht es mit der Eröffnung und anschließendem Auftritt der Band Rikas los und endet am Sonntagabend mit dem Duo Milky Chance. Das komplette Programm gibt es auf der Internet des Festivals. Neben der Musik wird es auch Lesungen und ein Schlickschlittenrennen geben.

Landkreis und Hochschule sind dabei

Gefeiert wird aber nicht einfach so: Es gibt eine Ausnahmeregelung des Landes Niedersachsen, denn das Festival läuft als sogenanntes Modellprojekt. Der Landkreis Friesland begleitet es wissenschaftlich, gemeinsam mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Jade-Hochschule. Sie werden die Test- und Hygienemaßnahmen dokumentieren und auswerten. Das Konzept zur Sicherheit der Gäste haben die Veranstalter noch einmal angepasst.

Tägliches Testen ist für alle Pflicht

Wer auf das Gelände will, muss einen tagesaktuellen, negativen Schnelltest vorweisen - das gilt auch für Genesene, geimpfte Personen und Kinder ab sechs Jahren. Die Testergebnisse müssen digital nachweisbar sein, auch die Corona-Warn-App muss installiert sein. Zudem muss an jedem einzelnen Tag frisch getestet werden, wie die Veranstalter erklären. An allen Campingplätzen und vor dem Einlass stehen demnach Teststationen zur Verfügung.

Modellprojekt in Hannover

Im Juni und Juli hat in Hannover mit der Reihe "Back to Dance" bereits ein Festival unter wissenschaftlicher Beobachtung stattgefunden. Dabei wurden an verschiedenen Terminen zunächst ohne Abstand, mit Maske und mit Alkohol gefeiert. Dann ohne Maske und ohne Alkohol, zuletzt dann ohne Maske, mit Alkohol und ohne Abstand. Die Ergebnisse sollen im August vorliegen.

