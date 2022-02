Mobiles Impfen im fahrenden Zug: Fünf Pikse gegen Corona Stand: 11.02.2022 20:19 Uhr Mit dem mobilen Impfen hat es ein Team aus dem Landkreis Vechta am Freitag wörtlich genommen: Es bot Corona-Impfungen in der Nordwestbahn an - auf der Strecke Vechta-Osnabrück.

Fünf Menschen nahmen das Angebot wahr und ließen sich gegen Corona impfen, wie ein Sprecher des privaten Bahnunternehmens sagte. Alle Impfungen seien Booster-Impfungen gewesen. Die Nordwestbahn hatte die Aktion gemeinsam mit dem Landkreis Vechta initiiert.

Mobile Impfteams auch an ungewöhnlichen Orten im Einsatz

Am Nachmittag bot das Team Impfungen auch auf der Strecke von Vechta nach Bremen und zurück an. Eine zweite derartige Aktion plane die Nordwestbahn derzeit nicht. Eine Wiederholung ist nach Angaben des Sprechers aber möglich. Impfteams sind in Niedersachsen immer mal wieder an ungewöhnlichen Orten im Einsatz. Corona-Impfaktionen gab es beispielsweise schon in einem Fußballstadion in Hannover und in einem Wildpark in Rosengarten (Landkreis Harburg).

