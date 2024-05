Stand: 03.05.2024 06:59 Uhr Zwei Menschen gerettet: Polizisten aus Ostfriesland geehrt

Drei Polizeibeamte aus Ostfriesland sind vom Präsidenten der Polizeidirektion Osnabrück, Michael Maßmann, öffentlich belobigt worden. Alle drei hätten Menschen vor dem sicheren Tod bewahrt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Demnach rettete Polizeikommissar Patrick Feith im Februar eine Frau aus der eiskalten Nordsee vor der ostfriesischen Insel Norderney. In Hage (Landkreis Aurich) halfen Hauptkommissar Thorsten Frielinghaus und sein Kollege Timo Sabath im März einer 74-jährige Frau aus einem brennenden Mehrfamilienhaus. "Ihr Handeln unter dem Einsatz des eigenen Lebens verdient größten Respekt", so Maßmann.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 03.05.2024 | 07:30 Uhr