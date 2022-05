Mit Volkslauf und Fischbrötchen: Emden feiert Matjestage Stand: 28.05.2022 13:20 Uhr Das erste Mal seit 2019 dreht sich in Emden tagelang wieder alles um den Hering. Nach der Pandemie-Pause feiern die Menschen aus Stadt und Umland die 31. Matjestage.

Bis Sonntag werden etwa 150.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Einer von ihnen war am Freitag Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), der etwa 1.000 Sängerinnen und Sänger von 40 Chören zum deutsch-niederländischen Freundschaftstreffen der Shantychöre begrüßte - und natürlich auch den Emder Matjes probierte. Heute steht in der Stadt an der Emsmündung der Matjeslauf auf dem Programm. Außerdem können Gäste Traditionsschiffe bewundern oder über das Festgelände schlendern und dabei Fischbrötchen genießen.

VIDEO: Maritimes Fest: Die Emder Matjestage (26.05.2017) (3 Min)

Erinnerung an ostfriesische Heringsfischerei

Pünktlich zum Fest hat die Bahn auch die Reparatur der maroden Eisenbahnklappbrücke über dem Binnenhafen abgeschlossen. So können auch 30 Traditionsschiffe Emden ansteuern. Mit den Matjestagen erinnert die Stadt an die lange Tradition der ostfriesischen Heringsfischerei.

