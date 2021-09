Stand: 09.09.2021 21:40 Uhr Missbrauchs-Fall: Ehemaliger Busfahrer steht vor Gericht

Seit Donnerstag steht ein ehemaliger Busfahrer wegen sexuellen Missbrauchs eines elfjährigen Kindes in zwölf Fällen vor dem Oldenburger Landgericht. Im Tatzeitraum hatte er die Aufgabe, Schulkinder mit dem Bus von Westerstede nach Oldenburg zu fahren und auch wieder abzuholen. An verschiedenen Haltestellen waren dann die Kinder ausgestiegen. In allen Anklagefällen blieb das elfjährige Mädchen als einziger Fahrgast noch übrig, weil es später aussteigen musste. Diese Situationen soll der Angeklagte ausgenutzt haben, um das Kind auf einem Parkplatz zu missbrauchen.

