Stand: 02.06.2021 21:11 Uhr Meyer Werft erklärt Gespräche mit IG Metall für gescheitert

Die Leitung der kriselnden Papenburger Meyer Werft hält die Verhandlungen mit der IG Metall und dem Betriebsrat über Einschnitte für die Belegschaft für geplatzt. Die Arbeitnehmerseite sehe die wirtschaftliche Notlage der Werft nicht, hieß es in einem Schreiben an die Mitarbeitenden vom Mittwoch. "Für die Geschäftsleitung sind die Verhandlungen damit gescheitert." Die IG Metall teilte mit, bei einem Vorgespräch am Dienstag habe es zwar keine Annäherung gegeben. Die Gewerkschaft sei aber weiter zu Tarifverhandlungen bereit. Eine pauschale Zustimmung zum Personalabbau vor den Verhandlungen, wie dies die Meyer-Geschäftsführung fordere, werde es aber nicht geben. Wegen der Corona-Krise muss das Unternehmen bis 2025 rund 1,2 Milliarden Euro einsparen, mehr als 600 Jobs sollen wegfallen.

