Meyer Werft: Ministerpräsident Weil fordert Lösung Stand: 07.06.2021 20:51 Uhr Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat im Konflikt bei der Meyer Werft um einen geplanten Stellenabbau beide Seiten zu einer konstruktiven Zusammenarbeit aufgefordert.

Weil hatte sich am Montagnachmittag mit den Meyer-Betriebsräten und -Vertrauensleuten getroffen - und stärkte danach den Arbeitnehmern den Rücken. Er betonte, dass es "absolut richtig" sei, wenn Betriebsräte und Gewerkschaften fordern, dass die Stammbelegschaft geschützt werden müsse. Bei dem Konflikt handele es sich um eine "verhärtete Lage, die wir in keinem anderen Unternehmen in Niedersachsen derzeit vorfinden", sagte der Ministerpräsident dem NDR in Niedersachsen. Zuvor waren am Mittag rund 1.500 Beschäftigte zu einer Betriebsversammlung vor den Toren der Werft zusammengekommen. Dabei wurde der Frust über die Situation deutlich.

Seit Monaten keine Verständigung

Die Meyer Werft als größter deutscher Schiffbaubetrieb steckt wegen des Stillstands der Kreuzfahrtbranche in Schwierigkeiten. Zwischen der Geschäftsführung einerseits und dem Betriebsratschef Nico Bloem und der IG Metall andererseits gibt es seit Monaten keine Verständigung. Für die Werftspitze steht fest, dass Stellen abgebaut werden müssen.

Umfrage vertieft Gräben

Wie viele Jobs wegfallen - darüber konnten die Beschäftigten am Sonnabend in einer Online-Umfrage abstimmen. Es ging um 660 oder 1.000 zu streichende Arbeitsplätze. Nach Firmenangaben gab es unter den Teilnehmenden der Umfrage eine überwältigende Zustimmung von 93 Prozent für den Verlust von nur 660 Jobs. Die Sache hat aber einen Haken: Jeder verbliebene Mitarbeiter soll dafür einen Beitrag von 200 unbezahlten Arbeitsstunden im Jahr leisten.

Weil kritisiert Vorgehen der Werftspitze

Das Vorgehen der Werft hat die Gräben weiter vertieft: Der Betriebsrat und die Gewerkschaft halten die Umfrage für rechtswidrig, weil die Arbeitnehmervertretenden bei der Abfrage nicht eingebunden gewesen seien. Außerdem sei es eine Wahl zwischen Pest und Cholera gewesen, so die Gewerkschaft. Am Rande der Betriebsversammlung drückten einige Werftbeschäftige ihr Gefühl aus, wonach sie sich von der Werftspitze wie Stimmvieh behandelt fühlten - als wenn es dabei nicht um Menschen und Existenzen gehen würde. Auch Weil kritisierte die Umfrage, wie der NDR in Niedersachsen berichtet. Dass die Geschäftsführung so feststellen lassen will, wie viele Menschen ihren Job verlieren sollen, sei ein böses Foul.

Den Weg der Demokratie verlassen?

Betriebsrat und Gewerkschaft fordern von der Werftspitze offene Gespräche ohne eine zuvor festgelegte Zahl von abzubauenden Jobs. Ihr Vorschlag: Die Stammbelegschaft erhalten und dafür den Tätigkeitsbereich der Werkverträge auf der Werft verringern. Dieser Punkt habe bei der Umfrage keine Rolle gespielt. Außerdem hätten sich weniger als die Hälfte der insgesamt 4.200 Werft-Beschäftigten an der Umfrage beteiligt, so die Gewerkschaft. Die Werft habe den Weg der Demokratie verlassen, sagte Thomas Gelder, Bevollmächtigter der IG Metall in Leer/Papenburg dem NDR in Niedersachsen.

2025 sind die Aufträge abgearbeitet

Die Werft an der Ems beschäftigt 3.600 Mitarbeiter in der Stammbelegschaft und etwa 900 Mitarbeiter in Tochterfirmen. Für neue Kreuzfahrtschiffe besteht wegen der Corona-Pandemie in den kommenden Jahren kaum Nachfrage. Den Bestand an Aufträgen arbeitet die Werft verlangsamt bis 2025 ab.

