Start der Badesaison: Am Jadebusen wird angebadet

Stand: 05.05.2024 08:28 Uhr

Wilhelmshaven ist am Samstag in die Badesaison gestartet. Teils mit historischer Badebekleidung ging es für die Schwimmwilligen in die zehn Grad kühle Nordsee - begleitet von Musik und Kunsthandwerk auf der Promenade.