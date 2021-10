Messerattacken in Delmenhorst: Verdächtiger nicht haftfähig Stand: 04.10.2021 17:18 Uhr In Delmenhorst sind bei Messerangriffen am Sonntagabend ein Mann getötet und eine Frau schwer verletzt worden. Die 27-Jährige soll laut Polizei nicht mehr in Lebensgefahr schweben.

Nach Zeugenhinweisen konnten die Fahnder in Bremen einen 34 Jahre alten Verdächtigen festnehmen. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Oldenburg sagte, der Mann sei in einer "hilflosen Lage" angetroffen worden und habe medizinisch behandelt werden müssen. Er habe keinen Widerstand geleistet. Die Staatsanwaltschaft stellte am Montag Haftantrag wegen Mordes und versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Allerdings sei der Mann derzeit nicht haftfähig, so der Sprecher. Er befinde sich weiter in ärztlicher Behandlung in einem Krankenhaus.

Ermittler vermuten Beziehungstat

Die Staatsanwaltschaft geht den Angaben zufolge aktuell von einer Beziehungstat aus. Der Hintergrund und auch die Beziehungsverhältnisse zwischen dem mutmaßlichen Täter und den Opfern seien aber noch nicht abschließend geklärt, so der Sprecher. Der Leichnam soll obduziert werden.

Zwei Taten innerhalb kurzer Zeit

Gegen 20.45 Uhr war der erste Alarm bei der Polizei eingegangen. Am Einsatzort in einer Bar fanden Ermittler und Rettungskräfte einen 23 Jahre alten tödlich verletzten Mann vor. Wenig später wurden die Beamten erneut alarmiert: Einen Kilometer von der Bar entfernt hatte ein Angreifer eine 27-jährige Frau in einem Wohnhaus mit einem Messer attackiert und schwer verletzt.

Tumulte nach der ersten Attacke

Vor der Gaststätte soll es nach Angaben der Polizei Delmenhorst nach der Tat zu tumultartigen Szenen gekommen sein. Angehörige der betroffenen Familien hätten sich versammelt und seien aufeinander losgegangen. Um die Lage zu beruhigen, habe es großer Polizeipräsenz bedurft, hieß es in einer Mitteilung.

