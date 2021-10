Messerattacken in Delmenhorst: Frau ebenfalls gestorben Stand: 06.10.2021 11:47 Uhr Nach Messerattacken am Sonntagabend in Delmenhorst gibt es ein zweites Todesopfer. Eine 27-Jährige erlag am Dienstagabend im Krankenhaus ihren Verletzungen. Der Leichnam soll obduziert werden.

Unterdessen gibt es Hinweise auf einen möglichen Gehilfen des mutmaßlichen Täters. Die Polizei ermittelt gegen einen 43-Jährigen wegen Beihilfe. Der Mann kam in Untersuchungshaft - genau wie der 34 Jahre alte mutmaßliche Haupttäter. Diesem wird vorgeworfen, am Sonntagabend einen 23-Jährigen in einer Gaststätte in Delmenhorst getötet zu haben. Zudem soll er wenig später die 27-Jährige in einem Wohnhaus in der Nähe mit dem Messer angegriffen haben.

Gehilfe laut Staatsanwaltschaft Angehöriger von Qosay K.

Laut Staatsanwaltschaft Oldenburg soll es sich bei dem mutmaßlichen Gehilfen um einen Familienangehörigen von Qosay K. handeln. Qosay K. war im März auf der Delmenhorster Polizeiwache kollabiert und am nächsten Tag im Krankenhaus gestorben. Angehörige und Freunde erhoben anschließend schwere Vorwürfe gegen Polizei und Rettungskräfte.

Hauptverdächtiger musste behandelt werden

Der mutmaßliche Haupttäter wurde nach Zeugenhinweisen in Bremen festgenommen. Weil der Mann medizinisch behandelt werden musste, galt er zunächst als nicht haftfähig. Mittlerweile sitzt er in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft hatte am Montag Haftantrag wegen Mordes und versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung gestellt. Das Opfer wurde mittlerweile obduziert. Das Ergebnis zeige, dass der 23-Jährige durch Stiche tödlich verletzt wurde, teilten die Ermittler am Dienstag mit. Die Verletzungen deuteten auf ein Messer als Tatwaffe hin.

Polizei vermutet Beziehungstat

Die Polizei geht von einer Beziehungstat aus. In welcher Beziehung die beiden Verdächtigen untereinander und zu den Opfern stehen, ist noch nicht bekannt gegeben worden. Polizei und Staatsanwaltschaft verweisen auf ermittlungstaktische Gründe. Eine Mordkommission ist eingerichtet.

