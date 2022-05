Stand: 21.05.2022 11:17 Uhr Messerattacke in Asylunterkunft: Verdächtiger in Haft

Das Amtsgericht Aurich hat einen Haftbefehl gegen einen 34-jährigen Mann wegen versuchten Mordes erlassen. Der 34-Jährige soll in der Nacht zu Mittwoch in einer Asylunterkunft einen Mitbewohner lebensgefährlich mit einem Messer verletzt haben. Sein 29-jähriges Opfer ist inzwischen außer Lebensgefahr. Nach ersten Erkenntnissen war ein Streit zwischen den beiden Männern eskaliert. Beide sollen alkoholisiert gewesen sein. Worum es in dem Streit ging, ist unklar.

