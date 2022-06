Stand: 22.06.2022 07:14 Uhr Messe in Oldenburg zeigt Hilfsmittel für Blinde

Eine Messe in Oldenburg präsentiert heute nach eigenen Angaben innovative Hilfsmittel für Blinde und sehbehinderte Menschen. Dazu gehören zum Beispiel Bildschirm-Lesegeräte, spezielle Software für den Computer und Navigationsgürtel, die bei der Orientierung helfen. Diese Gürtel bindet man sich um die Hüfte und verbindet sie drahtlos mit dem Smartphone. Bewegt man sich damit, vibrieren zahlreiche Sensoren am Gürtel und zeigen so die Richtung an, in die man gehen muss. So können sich Blinde und sehbehinderte Menschen im Straßenverkehr besser zurechtfinden. Auf der Messe im katholischen Pfarrheim Sankt Christophorus informieren Fachleute die Besucher zudem über weitere medizinische und wissenschaftliche Entwicklungen. Außerdem können Interessierte an Workshops und aktiven Trainingseinheiten teilnehmen.

