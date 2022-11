Stand: 24.11.2022 15:10 Uhr Mehrfamilienhaus in Verden nach Brand unbewohnbar

Beim Brand eines Mehrfamilienhauses im Verdener Stadtteil Eitze ist ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Das Vierparteienhaus ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar, so ein Polizeisprecher. Die Bewohnerinnen und Bewohner wurden teils in privaten, teils in städtischen Unterkünften untergebracht. Sie hatten sich selbst retten können und blieben unverletzt. Das Feuer war am frühen Mittwochabend von einer Bewohnerin entdeckt worden, als bereits erste Flammen aus dem Dachstuhl schlugen, wie der Sprecher schilderte. Innerhalb kürzester Zeit breitete sich der Brand aus, so dass weitere Einsatzkräfte alarmiert werden mussten. Die rund 100 Feuerwehrmänner und -frauen brauchten mehrere Stunden, um das Feuer zu löschen. Auch in der Nacht mussten die Kräfte noch einmal ausrücken, um wieder aufflammende Glutnester zu bekämpfen. Die Hauptstraße in Eitze war zeitweilig gesperrt. Warum das Feuer ausbrach, müssen jetzt Brandermittler klären.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min