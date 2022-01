Stand: 13.01.2022 08:57 Uhr Mehrfamilienhaus in Delmenhorst nach Brand unbewohnbar

Nach einem Brand in einer Wohnung hat die Feuerwehr ein Mehrfamilienhaus in Delmenhorst evakuiert. Sieben Menschen wurden gerettet, sie blieben laut Angaben der Polizei unverletzt. Ein 85-Jähriger sei allerdings vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden. Das Feuer war den Angaben zufolge am Mittwochabend in einer Wohnung eines 44-Jährigen ausgebrochen. Die Brandursache ist laut Polizei unklar. Weil Versorgungsleitungen beschädigt wurden, gilt das Mehrfamilienhaus derzeit als unbewohnbar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 13.01.2022 | 13:30 Uhr