Stand: 05.04.2021 10:11 Uhr Mehrere Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus in Oldenburg

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Oldenburg sind drei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatten sie Rauchgas eingeatmet. Alle rund 30 Bewohner des Hauses konnten sich rechtzeitig retten. Das Feuer war in der Nacht zu Ostermontag gegen Mitternacht in einer der Wohnungen ausgebrochen. Es ist inzwischen gelöscht. Insgesamt waren 90 Helfer im Einsatz. Die Polizei schätzt den Schaden auf 200.000 Euro. Die Brandursache ist bislang unklar.

