Stand: 12.07.2021 07:55 Uhr Mehrere Einsätze nach Stromausfall in Bremerhaven

Während eines Stromausfalls in Bremerhaven musste die Feuerwehr zu mehreren Einsätzen ausrücken. Laut Polizei hatten rund 1.000 Haushalte in der Stadt keinen Strom. Rettungskräfte mussten zwei Menschen aus steckengebliebenen Aufzügen befreien. Außerdem wurden sie zu einem Notstromaggregat gerufen, das stark qualmte. Nach zwei Stunden war der Schaden behoben. Ursache war ein Kurzschluss in einer Hauptstromleitung.

