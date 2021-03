Mehrere Autotuning-Treffen: Polizei im Dauereinsatz Stand: 29.03.2021 12:06 Uhr Die Polizei in Oldenburg und Wilhelmshaven hat am Wochenende wegen mehrerer Treffen der Autotuning-Szene viel zu tun gehabt. Zwei Fahrer erhielten Anzeigen.

Am Freitagabend trafen sich in Oldenburg mehr als 40 Autotuner. Zeugen, die die Beamten alarmierten, berichteten laut einem Sprecher von aufheulenden Motoren und grundlosem Hupen. Die Polizei verhängte gegen insgesamt 21 Fahrer Platzverweise. In der Nacht zu Sonntag wurden sogar die Halter von 66 Fahrzeuge kontrolliert. Sie hatten sich auf verschiedenen Parkplätzen getroffen. Auch hier wurden Platzverweise ausgesprochen. Zwei Personen erhielten Anzeigen, da sie den Anweisungen der Polizei nicht nachgekommen waren.

Polizei lässt manipuliertes Fahrzeug abschleppen

In Wilhelmshaven bekamen zwölf Personen ein Fahrverbot. Die Beamten entdeckten zudem zwei Autos mit verbotenen Auspuffen, ein zu stark verändertes Fahrzeug wurde abgeschleppt. Die Teilnehmenden hatte sich auch hier auf einem Parkplatz getroffen. Zwar habe es keine illegalen Straßenrennen gegeben, trotzdem seien etliche Fahrer deutlich zu schnell unterwegs gewesen, hieß es von der Polizei. Am kommenden Osterwochenende, das als eine Art Saison-Höhepunkt der Autotuner-Szene gilt, will die Polizei verstärkt kontrollieren.

