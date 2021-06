Stand: 29.06.2021 19:39 Uhr Mehr Lohn gefordert: Pflegekräfte demonstrieren in Oldenburg

In Oldenburg haben am Dienstag Pflegekräfte protestiert - unter anderem für mehr Lohn. Die Pflegekräfte wehren sich gegen das hohe Arbeitsaufkommen und sprechen von einer "Pflege im Akkord". Sie fordern, dass gesetzlich vorgegebene Personaluntergrenzen eingehalten oder überhaupt eingeführt werden, wie der NDR in Niedersachsen berichtet. Zudem wollen sie, dass Arbeitszeiten familienfreundlicher werden und dass es weitere Anreize gibt, den Beruf lange auszuüben.

VIDEO: Oldenburg: Pflegekräfte demonstrieren (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 29.06.2021 | 15:00 Uhr