Mehr Halbleiter: VW Emden stellt bis zu 1.500 Mitarbeiter ein Stand: 11.02.2022 07:58 Uhr Für den Produktionsumstieg von Verbrenner- zu Elektroautos im Emder VW-Werk will das Unternehmen bis zu 1.500 zusätzliche Arbeitskräfte beschäftigen - unter anderem ehemalige Zeitarbeiter.

Das hat der VW-Betriebsratsvorsitzende in Emden, Manfred Wulff, am Donnerstag bei einem Pressegespräch der IG Metall gesagt und auf eine entsprechende Entscheidung des Vorstands am Montag verwiesen. Im Frühjahr soll es mit der Produktion des Elektro-Kompakt-SUV ID.4 losgehen - parallel zum Bau der Verbrenner-Modelle.

Beschäftigte werden befristet eingestellt

Erst Ende vergangenen Jahres hatte der Konzern 145 Jobs von Zeitarbeitern wegen fehlender Halbleiter nicht verlängert, was der Betriebsrat kritisierte. Sie sollen nun die sein, die als erste wieder für zwei Jahre eingestellt werden, sagte Wulff und verwies auf eine entsprechende Abmachung mit dem Unternehmen. "Sie werden befristet eingestellt mit allen Rechten und Pflichten eines VW-Arbeiters und einer VW-Arbeiterin." Ob neben Leih- und Zeitarbeitern, die von der VW-Tochter Autovision eingestellt werden sollen, auch Beschäftigte anderer VW-Werke etwa aus Wolfsburg zeitweise nach Emden wechseln könnten, ließ der Betriebsrat offen. Aktuell beschäftigt Volkswagen in Emden rund 9.000 Mitarbeitende.

VW baut 60.000 weniger Autos als geplant

Bei den Lieferketten in der Halbleiter-Versorgung meldet der Betriebsrat mittlerweile zumindest eine Stabilisierung. "Es ist nicht das, was wir brauchen, denn nach wie vor sind die Auftragsbücher rappelvoll. Wir könnten viel, viel mehr", sagte Wulff. Es würden aber so viele Halbleiter geliefert, dass das Werk ab März ohne Kurzarbeit auskomme - nach insgesamt 76 Schließtagen in Emden 2021 und neun weiteren Kurzarbeitstagen bis Ende Februar. Die Zahl der produzierten Fahrzeuge sei angesichts der weiter fehlenden Computerchips für 2022 dennoch angepasst worden. Eigentlich sollten in diesem Jahr rund 260.000 Fahrzeuge in Emden vom Band laufen. Tatsächlich plane VW nun aber lediglich mit rund 200.000 Autos, davon etwa 70.000 E-Autos, so Wulff.

