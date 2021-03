Mehr Corona-Tests statt Betriebspause bei der Meyer Werft Stand: 26.03.2021 08:44 Uhr Auf der Meyer Werft gibt es nun doch keine Betriebspause, die zunächst wegen der hohen Infektionszahlen in Papenburg angedacht war. Dafür wird die Zahl der Mitarbeitenden reduziert - und mehr getestet.

Der Kreuzfahrtschiffbauer wird nun für zwei Wochen die Auslastung reduzieren, sodass weniger Beschäftigte auf der Werft arbeiten. Zudem sollen die Mitarbeitenden häufiger auf eine Corona-Infektion getestet werden. Darauf hat sich die Meyer Werft in Gesprächen mit dem Landkreis Emsland und dem örtlichen Gesundheitsamt geeinigt.

Betriebsrat kritisiert die Kehrtwende

Eine generelle Betriebspause zum Infektionsschutz, von der noch am Montag die Rede war, sei nicht notwendig, hieß es vonseiten der Werft. Der Betriebsratsvorsitzende Nico Bloem kritisierte im Gespräch mit dem NDR in Niedersachsen die Kehrtwende. Angesichts des hohen Infektionsgeschehens in Papenburg könne der Betriebsrat die Entscheidung "absolut nicht nachvollziehen." Aus Sicht des Gremiums wäre die Schließzeit richtig gewesen - sowohl für die Belegschaft als auch für die Region, um das Infektionsgeschehen einigermaßen zu kontrollieren. Er gehe davon aus, dass nach den jetzigen Plänen mindestens die Hälfte der Belegschaft arbeiten wird, ebenso wie die Fremdfirmen.

Landrat: Engmaschiges Testsystem ist entscheidend

Emslands Landrat Marc-André Burgdorf (CDU) sagte, dass es im Landkreis und vor allem in Papenburg ein "dynamisches, diffuses Infektionsgeschehen" gebe, das auch die Werft und angeschlossene Firmen treffe. Aus diesem Grund sei es richtig, die Zahl der Mitarbeitenden auf dem Werftgelände weiter zu reduzieren. "Entscheidend ist jedoch ein noch engmaschigeres Testsystem, das die Werft kurzfristig aufbauen wird." Wegen der hohen Infektionszahlen gilt in Papenburg seit dem 20. März eine nächtliche Ausgangsbeschränkung.

