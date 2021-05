"Marsch der Wertschätzung": Haxtumer Feuerwehr setzt Zeichen Stand: 14.05.2021 11:46 Uhr Vatertagstour mal anders. Am Donnerstag sind fünf Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Haxtum in Aurich zehn Kilometer in Schutzausrüstung gelaufen - ein Beitrag zum "Marsch der Wertschätzung".

Mit der Aktion wollen sie das ehrenamtliche und hauptberufliche Engagement und Risiko von Einsatzkräften im In- und Ausland ins Bewusstsein bringen. "Sie unterstützen die Zivilgesellschaft in Ausnahmesituationen und finden sich dabei täglich selbst darin wieder. Nicht selten tragen sie die belastenden Erfahrungen aus ihren Einsätzen als schwere Last mit sich herum", sagte Sven Janssen, stellvertretender Sprecher des Kreisfeuerwehrverbandes Aurich.

Feedback von Passanten motiviert

Der "Marsch der Wertschätzung" kam bei den Bewohnerinnen und Bewohnern in Aurich gut an. "Wir wurden von vielen Passanten angesprochen, warum wir in voller Schutzausrüstung unterwegs sind", sagte Janssen. Die Erklärung wurde "sehr positiv aufgenommen und das hat uns motiviert weiterzumachen". Nach zwei Stunden war das Quintett zurück im Feuerwehrhaus in Haxtum.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 14.05.2021 | 15:00 Uhr