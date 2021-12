Marinemuseum in Wilhelmshaven zieht positive Bilanz

Marinemuseum in Wilhelmshaven: Viele Gäste trotz Corona Stand: 27.12.2021 06:30 Uhr Das Deutsche Marinemuseum in Wilhelmshaven hat nach eigenen Angaben das Jahr trotz Corona erfolgreich abgeschlossen. Statt der sonst 125.000 Besucher kamen 90.000. Beitrag anhören 1 Min

"Es war ein erfolgreiches, aber schwieriges Jahr", sagt Museumsleiter Stephan Huck. Corona hatte insgesamt für 100 Schließtage gesorgt. Normalerweise bleibt das Museum nur an zwei Tagen im Jahr geschlossen. Doch in der verbleibenden Zeit und vor allem im Sommer standen die Besuchenden auch bis zu zwei Stunden Schlange. Besonders beliebt ist nach wie vor die Sonderausstellung zum Segelschulschiff "Gorch Fock", die bis in den April verlängert wurde. Weil das Schiff nach sechs Jahren wieder in Dienst ging und ab Januar die nächsten Offiziere ausgebildet werden, war hier das Besucher-Interesse besonders groß.

Millionen Euro für neue Dauerausstellung 2022

Ansonsten bereiten die Mitarbeitenden den großen Umbau im Museum vor. Zwölf Millionen Euro Fördermittel des Bundes werden in den kommenden Jahren in eine neue Dauerausstellung, neue Kajen, das Außengelände und in den Bau eines neuen Depots investiert. Außerdem bekommt das Deutsche Marinemuseum einen Erweiterungsbau, der bis 2025 fertig sein soll.

