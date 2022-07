Stand: 01.07.2022 09:57 Uhr Marineflieger in Nordholz bekommen Verstärkung

Die Marineflieger in Nordholz im Landkreis Cuxhaven werden weiter verstärkt. Auf einem Jahresempfang bestätigte der Kommandeur des Marinefliegerkommandos, Thorsten Bobzin, erstmals öffentlich, dass weitere Flugzeuge in Nordholz stationiert werden sollen. Im Sondervermögen für die Bundeswehr seien weitere Seefernaufklärer vorgesehen. Wie viele, das sagte Bobzin nicht. Nach Informationen des NDR in Niedersachsen von Anfang Juni sind es sieben. Darüber hinaus waren ohnehin schon zwölf neue Flugzeuge vom Typ "Boeing 737 P-8A Poseidon" bestellt. Sie sollen ab 2024 die alten Maschinen vom Typ "P-3C Orion" ablösen. Diese Flugzeuge werden von Nordholz aus zur U-Boot-Jagd und Aufklärung eingesetzt. Außerdem sind auf dem Marinefliegerstützpunkt inzwischen 13 der 18 neuen Transport- und Rettungshubschrauber vom Typ "NH 90" eingetroffen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 01.07.2022 | 10:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Deutsche Marine Bundeswehr