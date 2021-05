Mann in Bakum tödlich verletzt - 22-Jähriger in U-Haft Stand: 17.05.2021 10:33 Uhr Im Fall des tödlich verletzten 28-Jährigen in Bakum (Landkreis Vechta) sitzt ein 22-Jähriger jetzt in Untersuchungshaft. Die Polizei hatte ihn noch in der Tatnacht festgenommen.

Gegen den 22-Jährigen hat sich nach Angaben der Polizei vom Montag der dringende Verdacht des Totschlags erhärtet. Konkrete Angaben wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht machen, wie eine Sprecherin auf Anfrage des NDR in Niedersachsen sagte. Der 22-Jährige hatte sich zusammen mit einem 52-Jährigen in dem Wohnhaus aufgehalten, in dem sich der Tote befand. Gegen den 52-Jährigen habe sich der Tatverdacht nicht erhärtet, so die Polizei-Sprecherin. Er war bereits Freitagabend aus dem Gewahrsam entlassen worden.

28-Jähriger stirbt an schweren Stichverletzungen

Der 28-Jährige starb am Donnerstagabend infolge von schweren Stichverletzungen. Um die genauen Umstände des Todes aufzuklären, ordneten die Ermittler eine Obduktion an. Zu dem Ergebnis wollte die Polizei-Sprecherin - ebenfalls aus ermittlungstaktischen Gründen - keine Angaben machen.

