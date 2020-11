Stand: 16.11.2020 07:41 Uhr Mann bei Autounfall in Molbergen lebensgefährlich verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Molbergen (Landkreis Cloppenburg) sind ein Autofahrer lebensbedrohlich und sein Beifahrer schwer verletzt worden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Nach Angaben der Polizei war der Wagen des 22 Jahre alten Fahrers am Sonntagabend von der Fahrbahn abgekommen, über eine freie Fläche gerast und gegen eine Hallenwand geprallt. Die beiden Insassen wurden in eine Klinik gebracht. Die Polizei vermutet, dass der Fahrer betrunken war. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

VIDEO: Molbergen: Zwei Schwerverletzte nach Unfall (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 16.11.2020 | 06:30 Uhr